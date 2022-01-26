شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يؤكد: جهود «غرفة الشرقية» دفعت عجلة الاقتصاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شكر صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، أعضاء مجلس إدارة غرفة الشرقية، على ما قدموه خلال الأربع سنوات الماضية من جهود، أسهمت في دفع عجلة الاقتصاد بالمملكة بشكل عام، والمنطقة الشرقية بشكل خاص.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه، عبدالحكيم العمار الخالدي، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة السابقة لغرفة الشرقية، بمناسبة انتهاء فترة أعمال المجلس، وذلك بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس.

من ناحيته، رفع العمار باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة غرفة الشرقية المنتهية فترتهم الشكر والتقدير لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على ما لقيه المجلس من دعم ومساندة ساهمت في تطوير عمل غرفة الشرقية، وقيام المجلس بدور ريادي وفعال في خدمة المنطقة وأبنائها.