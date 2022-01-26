شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقديم لـ 73 برنامج «دراسات عليا» مطلع فبراير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الفترة «1 - 15» فبراير المقبل، موعدًا لفتح باب الالتحاق ببرامج الدراسات العليا الأكاديمية والنوعية والزمالات الطبية.

وذكر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي د. فهد الحربي أن الجامعة تعمل على تحقيق أهدافها، بطرح برامج نوعية تسهم في تحقيق أهداف التنمية البشرية للدولة، وفتح المجالات أمام طموح الراغبين في إكمال دراساتهم العليا في كافة التخصصات الطبية والعلمية والأدبية.

وأضاف إن برامج الدراسات العليا تشتمل على اتجاهات مختلفة، منها الأكاديمية والنوعية والزمالات الطبية، وستفتح الجامعة ممثلة بعمادة الدراسات العليا بوابة القبول على موقع الجامعة الإلكتروني في الأول من شهر فبراير، بـ9 برامج لدرجة الدكتوراه، و41 برنامج ماجستير، و23 برنامج زمالة طبية في تخصصي الطب وطب الأسنان.

وحث د. الحربي الراغبين في الالتحاق بهذه البرامج على الدخول لموقع عمادة الدراسات العليا الإلكتروني للاطلاع على البرامج المتاحة وشروط القبول بها، والعمل على تحقيق الشروط قبل التقدم إليها.