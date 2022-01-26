شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الشرقية «الأعلى» في التحصيلي والقدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مدير عام تعليم المنطقة الشرقية د. سامي العتيبي، أن حصول طلاب وطالبات المنطقة على المراكز الأولى في مجال اختبار القدرات والاختبارات التحصيلية، وتميز مكاتب التعليم، وحصول مدارس المنطقة على الترتيب الأول على مستوى المملكة، دليل على الدعم الكبير والرعاية الدائمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، اللذين بمساهماتهما تميزت المنطقة في شتى المجالات والقطاعات، لاسيما التعليم.

وتلقى د. العتيبي خطاب شكر وتقدير من قِبَل سمو أمير المنطقة الشرقية، بعد اطلاع سموه الكريم على مؤشر «ترتيب» الصادر من هيئة تقويم التعليم بالتعاون مع وزارة التعليم.

وبيّن أن تعليم الشرقية سيواصل العمل لاستمرار مسيرة التميز والإبداع وتحقيق الأهداف المرسومة، وتنفيذ خطط التطوير التي يقودها وزير التعليم د. حمد آل الشيخ؛ للوصول للريادة في مجال التعليم.

من ناحيته، قال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص: إن نتائج إدارة التعليم بمثابة تفرّد نوعي، حيث تحققت العديد من المكتسبات بها، لافتًا إلى أن المؤشر الذي تقدمه هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتعاون مع وزارة التعليم، يقدم ترتيبًا لإدارات التعليم ومكاتب التعليم والمدارس حسب متوسط درجات طلابها في الاختبارات المعيارية التي تنفذها الهيئة.

وبيّن أن المؤشر يستهدف تحفيز التنافس بين إدارات ومكاتب التعليم والمدارس لتجويد أدائها وتحسين مخرجاتها، كما يساعد المؤشر الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم في تحديد المدارس المناسبة لهم، مفيدًا أن معايير المؤشر تحتسب متوسط الدرجة لكل إدارة تعليم ومكتب تعليم ومدرسة، بناء على متوسط درجات الطلاب في آخر ثلاثة أعوام دراسية.