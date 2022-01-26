شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: القطاع غير الربحي شريك نجاح في دعم الأفراد وخدمة المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أن القطاع غير الربحي أصبح شريك نجاح مع القطاعين الحكومي والخاص في دعم الأفراد وخدمة المجتمع بمختلف المجالات التنموية، مشيدا بدور هذا القطاع الحيوي في رعاية المستفيدين وتنمية قدراتهم وتحسين جودة حياتهم.

عشرة أعوام

جاء ذلك، خلال استقبال سموه، رئيس مجلس إدارة جمعية «ود» الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية نعيمة الزامل، يرافقها عدد من أعضاء مجلس الإدارة، ومنسوبي الجمعية بمناسبة مرور 10 أعوام على تأسيسها، بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، وذلك في مكتب سموه بديوان الإمارة، أمس.

مذكرات تفاهم

وبارك سموه توقيع ثلاث مذكرات تفاهم لجمعية «ود» الخيرية، الأولى مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، ومثّلها مدير عام الشؤون الصحية د. إبراهيم العريفي، ومذكرة تفاهم مع مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية، وقّعها نيابة عن المؤسسة صالح الراجحي، ومذكرة تفاهم مع مجموعة «عبدالعزيز الرقطان وشركاءه» للتجارة والصناعة، وكرم سموه شركاء النجاح للجمعية من القطاعين الحكومي والخاص.

دعم كبير

من ناحيتها، ثمنت نعيمة الزامل دعم سموه للجمعية، مما كان له الأثر الكبير في تميز خدماتها، معربة عن شكرها لكافة شركاء النجاح، الذين تكاملت جهودهم مع الجمعية منذ تأسيسها قبل 10 سنوات لخدمة الأحياء، التي ترعاها وتطوير المستفيدين بمختلف فئاتهم ومراحلهم العمرية.

تدريب وتوظيف

وأفادت بأن الجمعية حققت الاكتفاء لأكثر من 5 آلاف أسرة منذ تأسيسها من خلال دعمهم وتأهيلهم بمختلف المجالات والسعي لتدريبهم وتوظيفهم تحت شعار «التنمية وليس الإغاثة»، مضيفة إن الجمعية نفذت 250 مشروعا في تنمية الأسرة وتمكينها، استفاد منها ما يقارب 100 ألف مستفيد ومستفيدة.

جوائز وشهادات

وأشارت إلى حصد الجمعية لعدد من الجوائز على مستوى المملكة، ومن أهمها جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز «للتمكين الاجتماعي والاقتصادي لكبار السن»، ونجحت في تأسيس أول وحدة شبابية في القطاع غير الربحي بالمنطقة الشرقية، ووحدة تطوع وفق معيار إدامة، وكذلك بمجال البناء المؤسسي والتميز حققت شهادة الجودة وشهادة المنظمة الموثوقة البريطانية.

تكريم الداعمين

وكرم سموه الداعمين للجمعية، ومنهم أمانة المنطقة الشرقية، والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، والمديرية العامة للشؤون الصحية، وغرفة الشرقية، وعدد من الجهات الخاصة.