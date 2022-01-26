شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات لكبار السن وذوي الإعاقة بجسر «الأمير محمد بن فهد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح أمين الشرقية م. فهد الجبير، أمس، جسر المشاة الواقع على طريق الأمير محمد بن فهد والرابط بين المجمع التجاري «العثيم مول»، والمركز التجاري المقابل له، الذي تم تنفيذه بهدف تحسين مستوى السلامة المرورية، وتسهيل تنقل المشاة بالطرق، في المواقع التي تضم مراكز وأسواقا تجارية، موضحا أنه يتميز بتوفير خدمات إضافية لكبار السن، وذوي الإعاقة.

وأكد م. الجبير أهمية هذا الطريق، كونه من أهم الشوارع الحيوية، وله أهمية كبيرة في عملية العبور، لذلك كانت هناك حاجة لهذا الربط، مثنيا على مساهمة شركة العثيم بهذا المشروع، الذي يضيف حركة للموقع ويرفع من درجة السلامة بشكل كبير.

ولفت إلى أن عملية التنفيذ كانت على مستوى جيد ومميز، وفي فترة زمنية مناسبة، موضحا أن هذه المشاريع ومبادراتها تصب في صالح خدمة المنطقة، وتمنى أن تتكرر مثل هذه المساهمات من قبل القطاع الخاص، الذي يحظى بدعم وتعاون من قبل الأمانة، بالإضافة إلى مشاريع الأمانة المستمرة للحفاظ على سلامة المشاة وعبورهم بطريقة آمنة.

وشدد م. الجبير على استعداد الأمانة التام، للتعاون مع القطاع الخاص، في المبادرات والمشاريع التطويرية المشتركة، من خلال بناء جسور المشاة للربط بين الشوارع الحيوية في الدمام وضواحيها، مشيرا إلى أن مشاركة القطاع الخاص لها مردود إيجابي، خاصة في جانب السلامة والعبور.