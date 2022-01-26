شكرا لقرائتكم خبر عن توعية منسوبي الأمانة بالإسعافات الأولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدفت المحاضرة التوعوية «الإسعافات الأولية لحوادث الأعمال المكتبية»، التي نظمتها الإدارة العامة للموارد البشرية بأمانة المنطقة الشرقية، أمس، في مقر الأمانة بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، رفع مستوى وعي وتثقيف منسوبيها في المجالات كافة، والمساهمة في توفير بيئة عمل آمنة وفقا لدورها الأساسي في هذا الجانب.

وأشار مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بالأمانة، جمال السليمان، إلى تقديم محاضرات توعوية تسهم في تحسين التيقظ الذاتي السريع في مجال الإسعافات الأولية، وتفعيل مبادئ السلامة المهنية لمنسوبي الأمانة.

وبين أن المحاضرات التي سيتم تقديمها ستكون على مدى 3 أيام بواقع محاضرة واحدة كل أسبوع، أولها محاضرة بعنوان «الإسعافات الأولية لحوادث الأعمال المكتبية»، والتي قدمها أمس المدرب بهيئة الهلال الأحمر السعودي خالد الشمري، مستهدفة عموم منسوبي الأمانة، وتتبعها الأسبوع المقبل محاضرة لمن يقومون بالإشراف والمراقبة على المشاريع الإنشائية بعنوان «الحوادث في مواقع المشاريع»، وفي الأسبوع الذي يليه محاضرة تستهدف المراقبين في الأسواق والمحلات التجارية بعنوان «الحوادث أثناء مراقبتهم»، يقدمها مدربون معتمدون من الهيئة.