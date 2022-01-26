شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يدشن «اعرف أرقامك» للتوعية بمتابعة المؤشرات الحيوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، حملة «اعرف أرقامك»، للتوعية بأهمية متابعة المؤشرات الحيوية للإنسان بحضور الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي د. عبدالعزيز الغامدي.

وأكد سموه أهمية الاهتمام بالصحة والتفاعل مع هذه الحملة، التي تساهم في معرفة الإنسان بتطورات حالته الصحية.

من جهته، أوضح د. الغامدي أن هذه المبادرة الوطنية موجهة إلى أفراد المجتمع كافة، وتستهدف التوعية بأهمية معرفة ومتابعة أبرز 4 مؤشرات حيوية تؤثر في صحة الفرد، التي تشمل معدل الضغط، وقياس السكري، وقياس محيط الخصر، ورقم كتلة الجسم، ويمكن للمستفيد إدخال ومتابعة أرقامه الصحية عبر تطبيق «صحتي»، حيث يساعده التطبيق على المتابعة والإرشاد الصحي.

وأضاف: تأتي هذه الحملة التوعوية استكمالاً لجهود الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة، والوقاية من مضاعفات الأمراض المزمنة.

تجدر الإشارة إلى أن فريقاً طبياً نفذ الحملة في إمارة المنطقة الشرقية، وشارك منسوبو الإمارة في تسجيل مؤشراتهم الحيوية.