شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر دولي لتعزيز الصحة التعليمية بجامعة الأميرة نورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنظم جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن المؤتمر الدولي الأول لتعزيز الصحة في المجتمعات التعليمية بعنوان «تعزيز الصحة لأجيال المستقبل»، يوم 31 يناير الجاري، ولمدة ثلاثة أيام، بصفتها أول مدينة جامعية معززة للصحة في دول الإقليم معتمدة من منظمة الصحة العالمية، ويهدف المؤتمر إلى إلهام القادة في القطاعات التعليمية والشركاء ذوي العلاقة، للعمل على تحقيق معايير الصحة المجتمعية.

ويركز على دور الأبحاث والمشاريع التي تتناول موضوعات مختلفة لتعزيز الصحة، مثل: الطب الوقائي والأمراض المعدية، واللياقة البدنية، والغذاء المتوازن، والصحة النفسية، وصحة المرأة، والقدرة والإعاقة. ويشارك بالمؤتمر أكثر من 31 متحدثا من مختلف دول العالم، ويقدم 4 جلسات، و33 ورقة علمية، و6 ورش تدريبية.