شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شقة لتعبئة وبيع السلع المغشوشة إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة، عمالة مخالفة من جنسية عربية حولت شقة سكنية بحي المنصورة جنوب الرياض إلى معمل لتصنيع وتغليف السلع والمنتجات المغشوشة وتسويقها وبيعها عبر الإنترنت.

وجرى خلال الحملة، ضبط أكثر من 290 ألف منتج مجهول المصدر، شملت مستحضرات تجميل وزيوت للجسم وبودرة أطفال، بالإضافة إلى 170 ألف ملصق لعلامات تجارية معروفة. وأغلقت الوزارة بالتعاون مع الحملات الأمنية المقر المخالف، وأُحِيلت العمالة المخالفة إلى الجهات الأمنية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.