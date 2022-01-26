شكرا لقرائتكم خبر عن «الروبوت» يعيد الحركة لـ«ستيني» بطبية جامعة الملك سعود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكَّن فريق طبي مختص بالمدينة الطبية الجامعية في جامعة الملك سعود من إجراء عملية معقدة لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت، إحدى التقنيات الحديثة التي تتميز بدقتها في مجال عمليات تغيير مفصل الركبة لستيني يعاني أمراضا في القلب والكلى.

وأوضح استشاري جراحة أورام العظام والجراحة الترميمية للأطراف السفلية د. إبراهيم الشايجي، أن هذا النوع من العمليات يعد من العمليات الدقيقة المعقدة التي تتطلب استخدام أجهزة متقدمة ومهارة عالية من قبل الفريق الطبي، مشيراً إلى أن المريض تعرض لحادث قبل ثلاثين عاماً مما نتج عنه كسران مضاعفان في أعلى وأسفل عظمة الفخذ اليسرى ولم تتم معالجتها بالطريقة الصحيحة مما نتج عنه تشوه شديد في عظمة الفخذ، كما أن المريض يعاني من احتكاك شديد في الركبة مما أعاقته عن الحركة بصورة طبيعية.

وقال استشاري جراحة العظام في المدينة الطبية الجامعية د. عرفان عرفة إنه بعد دراسة الحالة واعتماد الخطة العلاجية قرر الفريق تقسيم العملية لعدة مراحل، وأخذ قياسات الأطراف والزوايا وإدخالها في نظام الروبوت لاستخدام القطوعات العظمية بطريقة صحيحة لتحقيق أفضل وضعية ممكنة للمفصل لمحاكاة الوضع الأمثل، مما يمكن المريض- بإذن الله- من المشي والاستفادة القصوى من المفصل.