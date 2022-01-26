عاجل | 10 جهات تعمل في العطل والأعياد

قصرت تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة، والتعليمات المالية والمحاسبية للسنة المالية 1443/1444 «2022» ، التكليف بالعمل في أيام العطل الأسبوعية والأعياد على 10 جهات حكومية، يأتي على رأسها مراكز الحدود، و المطارات، والموانئ، والمستشفيات، والجهات التي يصدر لها استثناء من المقام السامي.

وحددت التنظيمات ضوابط معتمدة في احتساب المكافأة، تشمل عدد ساعات الدوام «155» ساعة شهريا، وعدد أيام الدوام الشهري 22 يوما، على ألا يتجاوز عدد ساعات التكليف، خارج وقت الدوام اليومي 3.5 ساعات، وألا تزيد المكافأة على 50% من الراتب الشهري الأساسي.

جهات التكليف بالعمل في العطل والأعياد

01 مراكز الحدود

02 المطارات

03 الموانئ

04 المستشفيات

05 هيئة الإذاعة والتلفزيون

06 وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

07 إمارات المناطق

08 الدواوين الملكية

09 مكاتب الوزراء وغيرها من الجهات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية.

10 الجهات التي يصدر لها استثناء من المقام السامي.

ضوابط معتمدة

155 ساعة شهريا

22 يوميا شهريا

ألا يتجاوز عدد ساعات التكليف 3.5 ساعات يوميا

ألا تزيد المكافأة على 50% من الراتب الأساسي