عاجل | 10 جهات تعمل في العطل والأعياد

وحددت التنظيمات ضوابط معتمدة في احتساب المكافأة، تشمل عدد ساعات الدوام «155» ساعة شهريا، وعدد أيام الدوام الشهري 22 يوما، على ألا يتجاوز عدد ساعات التكليف، خارج وقت الدوام اليومي 3.5 ساعات، وألا تزيد المكافأة على 50% من الراتب الشهري الأساسي.
جهات التكليف بالعمل في العطل والأعياد
01 مراكز الحدود
02 المطارات
03 الموانئ
04 المستشفيات
05 هيئة الإذاعة والتلفزيون
06 وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
07 إمارات المناطق
08 الدواوين الملكية
09 مكاتب الوزراء وغيرها من الجهات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية.
10 الجهات التي يصدر لها استثناء من المقام السامي.
ضوابط معتمدة
155 ساعة شهريا
22 يوميا شهريا
ألا يتجاوز عدد ساعات التكليف 3.5 ساعات يوميا
ألا تزيد المكافأة على 50% من الراتب الأساسي
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