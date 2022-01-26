نجاح أول عمليتين لتطويل العظام بمستشفى بيش

نجح فريق العظام بمستشفى بيش العام بمنطقة جازان في إجراء أول عمليتين بجهاز «اليزاروف» لتطويل العظام، وذلك بعد تدشين صحة جازان لمشروع اليزاروف لتطويل العظام.

وأوضحت صحة جازان أن المشروع يهدف إلى سد احتياجات المرضى في المنطقة لإجراء هذا النوع من عمليات العظام، وتوفير جميع الإمكانات والتخصصات النوعية لهم. وبينت أن الجهاز يتكون من حلقات معدنية مثقوبة وأسلاك جراحية ومفاصل معدنية، ويستخدم كجهاز تثبيت خارجي حلقي في علاج الكسور المعقدة، وغير الملتئمة، وكذلك حالات تطويل العظام القصيرة، وإصلاح تشوهات الأطراف والأقدام، وتعويض العظام المفقودة بتقنية نقل العظام، وتعديل الطرف أو التئام الكسور أو التطويل.

مشيرة إلى أن الجهاز يفيد المرضى الذين يعانون من القصيرة الناتجة عن قصر خلقي أو مكتسب، إذ يتم بناؤه على الطرف ثم يعمل قصا للعظم، وبعد أسبوع يُطول خلال القص بمقدار واحد مليمتر يوميا، حيث يستطيع المريض المشي عليها خلال مدة العلاج.