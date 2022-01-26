40 دورة لتدريب موظفي الأجهزة العامة على قياس الأداء

يعتزم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» الاستعانة ببيت خبرة مختص بأنشطة التدريب، لتدريب موظفي الأجهزة العامة في قياس الأداء، حيث يهدف المشروع إلى تنفيذ 40 دورة تدريبية حضورياً وافتراضياً في مجال إدارة وقياس الأداء، وقياس تجربة المستفيد والإستراتيجية، باستخدام الحقائب التدريبية الخاصة بمركز أداء، بالإضافة إلى توفير الخدمات اللوجستية الكاملة حسب نطاق العمل.

الأجهزة العامة

ويرتبط المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، حيث صدر في السادس من شهر محرّم لعام 1437 القاضي قرار بإنشاء المركز بناءً على توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويعمل المركز على قیاس مؤشرات أداء الأجھزة العامة وقياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية، من خلال تطبیق نماذج ومنھجیات وأدوات موحدة.

رضا المستفيدين

ويهدف المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» إلى تعزيز مبادئ الشفافية في العمل الحكومي، وذلك من خلال متابعة أداء الأجهزة العامة وتقييم مدى التقدم الحاصل في تنفيذ البرامج والمبادرات وقياس رضا المستفيدين عن الخدمات العامة. ويتم القياس بشكل دوري من خلال إصدار تقارير الأداء التي تساهم في رصد أي معوقات تحول دون تحقيق المستهدفات لتقوم الجهات ذات العلاقة بالدعم واتخاذ ما يلزم.

مهام المركز

- بناء مؤشرات وأدوات قياس أداء الأجهزة، واعتمادها وتطويرها

- إعداد التقارير عن نتائج أداء الأجهزة التي يمكن توظيفها في مراجعة وتحسين الأداء الحكومي

- دعم تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها من خلال قياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين

- دعم الأجهزة في تنفيذ غاياتها وخططها الإستراتيجية وفق مؤشرات تسهم في ضمان تحقيق أهدافها

- تحديد وتحليل المخاطر وأوجه الصعوبات التي تواجه الأجهزة في مسارها لتحقيق أهدافها

- نشر ثقافة قياس ومراجعة وتحسين أداء الأجهزة وتعزيز قدراتها في هذا المجال