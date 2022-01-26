مهرجان للعسل بأضم

دشن محافظ أضم عبدالله بن حسن الفيفي مهرجان العسل الأول بالمحافظة تحت شعار «جبل ووادي وعسل صافي»، بمشاركة عدد من الإدارات الحكومية، ولجان التنمية الاجتماعية وجمعيات البر الخيرية على مستوى المحافظة ومراكزها ومشايخ وأهالي وشباب المحافظة.

واشتملت فعاليات المهرجان التي تستمر على مدى أسبوع الكثير من الأجنحة لعرض أنواع مختلفة من منتجات العسل البلدي الذي تشتهر بها المحافظة، بمشاركة عدد كبير من النحالين والأسر المنتجة.