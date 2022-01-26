أمير المدينة يزور منشآت

كما استمع الأمير فيصل بن سلمان، خلال الزيارة، إلى شرح مفصل عن مهام وأهداف المركز التي تتمحور حول تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة، بما يضمن استمراريتها.
والتقى أمير منطقة المدينة المنورة، عددا من رواد الأعمال المستفيدين من البرامج التدريبية في تطوير القدرات الإدارية والمهنية، وبرنامج دعم الأعمال، للتعرف على احتياجاتهم، وإحالتهم إلى الخدمة أو البرنامج المناسب الذي تقدمه «منشآت» أو أحد شركائها.
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