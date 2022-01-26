أمير المدينة يزور منشآت

زار أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، مركز دعم المنشآت بالمنطقة، وذلك بحضور محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد. واطّلع على مجمل الخدمات التي قدمها مركز دعم المنشآت في مجالات الأعمال والاستشارات والإرشاد، التي شملت خدمة 4074 مستفيدا، بالإضافة إلى تنظيم 10 أسابيع متخصصة في عدة قطاعات، تضمنت مجموعة من اللقاءات والحوارات وورش العمل التي أسهمت في تسهيل وصول رواد الأعمال للبيئة الريادية، والانطلاق في مشاريعهم الخاصة على مستوى منطقة المدينة المنورة.

كما استمع الأمير فيصل بن سلمان، خلال الزيارة، إلى شرح مفصل عن مهام وأهداف المركز التي تتمحور حول تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة، بما يضمن استمراريتها.

والتقى أمير منطقة المدينة المنورة، عددا من رواد الأعمال المستفيدين من البرامج التدريبية في تطوير القدرات الإدارية والمهنية، وبرنامج دعم الأعمال، للتعرف على احتياجاتهم، وإحالتهم إلى الخدمة أو البرنامج المناسب الذي تقدمه «منشآت» أو أحد شركائها.