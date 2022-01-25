تعزيز المهارات الأساسية لطلاب الابتدائية في مواد لغتي والرياضيات والعلوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد استئناف الدراسة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال اعتمدت وزارة التعليم تنفيذ برنامج تعزيز المهارات الأساسية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية؛ انطلاقا من أهمية تعزيز مهارات الطلبة في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم.

ووجهت الوزارة جميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بتخصيص الحصص الدراسية الإضافية في الخطة الدراسية لمواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم لتعزيز مهارات مادة لغتي للصفوف الأولية، لغتي الجميلة للصفوف العليا، الرياضيات، العلوم، إلى جانب تصنيف الطلاب والطالبات إلى ثلاثة مستويات، دون المتوسط، متوسط، فوق المتوسط، بناء على الاختبارات التشخيصية، ومتابعة ذلك من قبل مديري ومديرات المدارس ومشرفي ومشرفات التخصصات المحددة في البرنامج.

وأكدت على أهمية الاستفادة من حقيبة المعلم للأنشطة الصفية، الأنشطة الإثرائية، ودليل التقويم، وأسئلة التفكير العليا الواردة في كتاب الطالب، وكذلك دليل المعلم في مادتي الرياضيات والعلوم، وبنك الأسئلة في منصة مدرستي، والأسئلة المفسوحة للاختبارات الدولية، إلى جانب تدريس بقية المواد الدراسية في المرحلة الابتدائية وفق المحتوى المركز، القرآن الكريم-الدراسات الإسلامية -الدراسات الاجتماعية- المهارات الرقمية-التربية الفنية-التربية البدنية-اللغة الإنجليزية، بما يتناسب مع الخطة الدراسية المعدلة.

وأشارت الوزارة إلى توجيه إدارات أو أقسام الإشراف التربوي ومكاتب التعليم في المناطق والمحافظات بتنفيذ برنامج تعزيز المهارات الأساسية لطلبة المرحلة الابتدائية بفاعلية، وقياس نتائجه، ومتابعة كافة عمليات التنفيذ والتقويم، التي يقوم فيها المعلم وإدارة المدرسة ومكاتب التعليم وإدارات وأقسام الإشراف التربوي وإدارات التعليم بأدوار معينة في تنفيذ البرنامج وقياس نواتجه.

الهدف من البرنامج:

تعزيز مهارات طلاب المرحلة الابتدائية في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم.

المهارات:







مادة لغتي للصفوف الأولية



مادة العلوم



مادة اللغة العربية للصفوف العليا



مادة الرياضيات



الآليات: