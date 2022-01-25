البدء في الاستلام والتسليم بين مؤسسات وشركات أرباب الطوائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين حددت الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف مواعيد اجتماعات الاستلام والتسليم بين مجالس مؤسسات وشركات أرباب الطوائف، لتسليم كافة الملفات إلى مجالس الشركات، عقد مكتب الزمازمة الموحد مساء أمس اجتماع الاستلام والتسليم.

وحددت الهيئة 9 أيام مجدولة للانتهاء من الاستلام والتسليم بين مؤسسات وشركات أرباب الطوائف، بدءا من أمس الموافق 25 / 1 / 2022 حتى الأحد 6/ 2 / 2022 والذي سيكون موعد استلام وتسليم المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب شرق آسيا.

من جهة أخرى سيتيح التحول إلى تنويع مجالات الاستثمار والشراكات بما يعود نفعه على جميع المساهمين والمساهمات في هذه الشركات، وإعطائها الفرصة لتوسيع أنشطتها الاستثمارية، إضافة إلى أنه سوف يسهم بشكل فعال في إضفاء الطابع المتميز على رحلة الحاج بتقديم خدمات متميزة تعكس الدور الكبير للمملكة في خدمة الحجاج.

مواعيد الاستلام والتسليم بين مؤسسات وشركات أرباب الطوائف:

