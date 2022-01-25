البدء في الاستلام والتسليم بين مؤسسات وشركات أرباب الطوائف

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وحددت الهيئة 9 أيام مجدولة للانتهاء من الاستلام والتسليم بين مؤسسات وشركات أرباب الطوائف، بدءا من أمس الموافق 25 / 1 / 2022 حتى الأحد 6/ 2 / 2022 والذي سيكون موعد استلام وتسليم المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب شرق آسيا.
من جهة أخرى سيتيح التحول إلى تنويع مجالات الاستثمار والشراكات بما يعود نفعه على جميع المساهمين والمساهمات في هذه الشركات، وإعطائها الفرصة لتوسيع أنشطتها الاستثمارية، إضافة إلى أنه سوف يسهم بشكل فعال في إضفاء الطابع المتميز على رحلة الحاج بتقديم خدمات متميزة تعكس الدور الكبير للمملكة في خدمة الحجاج.
مواعيد الاستلام والتسليم بين مؤسسات وشركات أرباب الطوائف:
- مكتب الزمازمة الموحد الثلاثاء 25 / 1 / 2022
- مطوفو حجاج إيران الخميس 27 / 1 / 2022
- مطوفو حجاج أفريقيا غير العربية الأحد 30 / 1 / 2022
- مطوفو حجاج جنوب آسيا الأحد 30 / 1 / 2022
- المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة الاثنين 31 / 1 / 2022
- مطوفو حجاج الدول العربية الثلاثاء 1 / 2 / 2022
- مكتب الوكلاء الموحد بجدة الأربعاء 2 / 2 / 2022
- مطوفو حجاج تركيا ومسلمي أوروبا الخميس 3 / 2/ 2022
- مطوفو حجاج جنوب شرق آسيا الأحد 6 / 2 / 2022
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