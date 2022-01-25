محافظ شرورة يفتتح الملتقى القانوني الأول

وتضمن الحفل فلكلورا شعبيا ترحيبيا «فن الشرح»، وتكريم للطلاب والطالبات المتفوقين، وشاهد الحضور عرضا مرئيا عن الملتقى، فيما ألقى مدير التعليم كلمة، أكد فيها أن البناء والتنمية والتطوير هدف استراتيجي للمملكة.
وقال: الدور المهم الذي توليه المملكة لتعزيز الشفافية والقضاء على الممارسات الخارجة عن أطر التشريعات والأنظمة قد أسهم بشكل ملحوظ وملموس في وصولنا إلى مراكز منافسة في التصنيفات العالمية، وانطلاقا من دورنا كجهة تعليمية تحمل على عاتقها مناقشة القضايا العامة وتعزيز ثقافة المشاركة وتوحيد الجهود فقد جاءت فكرة هذا الملتقى بأهدافه الساعية إلى تعزيز مفهوم الرقابة الذاتية.
وفي نهاية الحفل تم تكريم الجهات الحكومية المشاركة في نجاح الملتقى، وقدمت إدارة التعليم درعا تذكارية لمحافظ شرورة.
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