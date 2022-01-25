إيصال 800 ألف وصفة بالبريد الدوائي

يشارك البريد السعودي «سبل» في معرض الصحة العربي «عرب هيلث» 2022، والمقرر انعقاده بمدينة دبي خلال الفترة من 24 إلى 27 يناير 2022، وذلك من خلال جناحها الذي يستعرض رحلة نجاح توصيل الأدوية للمرضى، عبر خدمة البريد الدوائي إحدى الخدمات اللوجستية المتخصصة لحلول الرعاية الصحية التي يقدمها سبل.

وتم إطلاق خدمة البريد الدوائي في 2020 بالتعاون مع وزارة الصحة، وذلك لتسهيل حصول المرضى على خدمات الرعاية الصحية وتحسين جودتها، من خلال توصيل الأدوية إلى مقر المريض عبر أسطول متكامل من مركبات توصيل الميل الأخير ونقلها بطرق سليمة وآمنة، حيث تجهز الأدوية بعد التأكد من صحة الوصفة والجرعات في صيدلية المستشفى، ثم تُسلم لموظف البريد السعودي «سبل» الذي يقوم بتوصيلها حسب العنوان الوطني للمريض في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

ونجحت سبل في إيصال أكثر من 800 ألف وصفة طبية في أكثر من 200 مدينة وقرية، كما وصل إجمالي المستشفيات المفعلة للخدمة إلى الآن أكثر من 200 مستشفى حول المملكة، والمستفيدون من هذه الخدمة مرضى الرعاية المنزلية وذوو الإعاقة وذوو الأمراض المزمنة والعيادات الافتراضية وأصحاب المناعة المنخفضة ومرضى الأورام والعيادات النفسية وكبار السن.