التأمينات تنهي جدل آلية احتساب الاشتراكات بالأيام بدلا عن الأشهر

فيما تسببت التعديلات التي أجرتها التأمينات الاجتماعية على آلية احتساب الاشتراكات عن كل مشترك، حيث طبقت آلية الاحتساب بالأيام بدلا من الأشهر، في كثير من الجدل خلال الأيام الماضية، حول عدم فهم طبيعة هذا التعديل، أجابت التأمينات على تساؤلات الكثيرين حول احتساب الإجازات وعطل نهاية الأسبوع ضمن المدد المسجلة وقالت إنه يتم احتساب الإجازات وعطل نهاية الأسبوع ضمن المدد المسجلة للمشترك ومبالغ الاشتراكات لاستمرار التغطية التأمينية والعلاقة التعاقدية.

وطرحت التأمينات مثالا على ذلك قائلة إذا كان هناك مشترك مسجل من تاريخ 1/ 6/ 2022 وتم استبعاده بتاريخ 31 / 12/ 2022 سيتم احتساب مدة الاشتراك بمقدار 7 أشهر متضمنة الإجازات وعطل نهاية الأسبوع.

وطرحت أيضا مثالا آخر يوضح تعديل آلية الاحتساب بالأيام بدلا من الأشهر بقولها إذا كان هناك مشترك مسجل من تاريخ 1/ 8/ 2022 وتم استبعاده بتاريخ 20 / 8 / 2022 سيتم احتساب مدة اشتراكه بمقدار 20 يوما متضمنة الإجازات وعطل نهاية الأسبوع.

وكانت التأمينات قد أصدرت قرارا بتعديل آلية احتساب الاشتراكات عن كل مشترك، حيث طبقت آلية الاحتساب بالأيام بدلا من الأشهر، وستحتسب مبالغ الاشتراكات حسب عدد أيام عمل المشترك في المنشأة، إضافة إلى إيقاف خدمة تحديث الأجور السنوية، لتكون التعديلات بشكل شهري لجميع المشتركين، على أن يلتزم صاحب العمل بتقديم الأجور عند أي تعديل يطرأ عليها في شهر التعديل.