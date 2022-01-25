وطرحت التأمينات مثالا على ذلك قائلة إذا كان هناك مشترك مسجل من تاريخ 1/ 6/ 2022 وتم استبعاده بتاريخ 31 / 12/ 2022 سيتم احتساب مدة الاشتراك بمقدار 7 أشهر متضمنة الإجازات وعطل نهاية الأسبوع.
وطرحت أيضا مثالا آخر يوضح تعديل آلية الاحتساب بالأيام بدلا من الأشهر بقولها إذا كان هناك مشترك مسجل من تاريخ 1/ 8/ 2022 وتم استبعاده بتاريخ 20 / 8 / 2022 سيتم احتساب مدة اشتراكه بمقدار 20 يوما متضمنة الإجازات وعطل نهاية الأسبوع.
وكانت التأمينات قد أصدرت قرارا بتعديل آلية احتساب الاشتراكات عن كل مشترك، حيث طبقت آلية الاحتساب بالأيام بدلا من الأشهر، وستحتسب مبالغ الاشتراكات حسب عدد أيام عمل المشترك في المنشأة، إضافة إلى إيقاف خدمة تحديث الأجور السنوية، لتكون التعديلات بشكل شهري لجميع المشتركين، على أن يلتزم صاحب العمل بتقديم الأجور عند أي تعديل يطرأ عليها في شهر التعديل.
كانت هذه تفاصيل خبر التأمينات تنهي جدل آلية احتساب الاشتراكات بالأيام بدلا عن الأشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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