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وزير العدل يبحث مع نظيره البريطاني تعزيز التعاون في المجال القضائي
التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم الثلاثاء وزير العدل البريطاني ونائب رئيس مجلس الوزراء دومنيك راب، في العاصمة...
الأعمال المنجزة في مشروع طريق جدة مكة المكرمة المباشر
تواصل وزارة النقل تنفيذ أعمال مشروع الطريق الرابط بين جدة ومكة المكرمة المباشر، الذي يبلغ طوله 71 كم، ويتضمن أربع حارات في كل اتجاه،...
اعتماد برنامج تعزيز مهارات الابتدائية في لغتي والرياضيات والعلوم
اعتمدت وزارة التعليم تنفيذ برنامج تعزيز المهارات الأساسية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية؛ انطلاقاً من أهمية تعزيز مهارات...
مجلس الوزراء يقر تشجيع الاستثمار المباشر مع الكويت
رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر...
ضبط عمالة في معمل مخالف لإعادة تعبئة السلع المغشوشة
أوقعت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بعمالة مخالفة من جنسية عربية حولت شقة سكنية بحي المنصورة جنوب الرياض إلى معمل لتصنيع وتغليف...
جامعة الطائف: محاضرة عن البصمة الوراثية ودورها في ضبط الجناة
أقامت جامعة الطائف ممثلةً في مركز أبحاث المناطق المرتفعة بعمادة البحث العملي بالتعاون مع شعبة الأدلة الجنائية محاضرة بعنوان...
أمير مكة يُطلق مشروع النقل العام بالحافلات بالطائف
أطلق مستشار خادم الحرمين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مشروع النقل العام بالحافلات في محافظة الطائف، وذلك لدى ترؤسه اجتماعًا...
انطلاق فعاليات معرض ريستاتكس الرياض العقاري بنسخته الجديدة للعام 2022م
تنطلق في الرياض في الأول من مارس القادم، فعاليات معرض "ريستاتكس الرياض العقاري" بنسخته الجديدة للعام 2022م، وذلك بعد توقف لعامين...
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الوزراء يعود لعقد جلساته حضوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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