مجلس الوزراء يعود لعقد جلساته حضوريا

وزير العدل يبحث مع نظيره البريطاني تعزيز التعاون في المجال القضائي التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم الثلاثاء وزير العدل البريطاني ونائب رئيس مجلس الوزراء دومنيك راب، في العاصمة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 22 جمادى الآخرة 1443 هـ 22 جمادى الآخرة 1443 هـ

الأعمال المنجزة في مشروع طريق جدة مكة المكرمة المباشر تواصل وزارة النقل تنفيذ أعمال مشروع الطريق الرابط بين جدة ومكة المكرمة المباشر، الذي يبلغ طوله 71 كم، ويتضمن أربع حارات في كل اتجاه،... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 22 جمادى الآخرة 1443 هـ 22 جمادى الآخرة 1443 هـ

اعتماد برنامج تعزيز مهارات الابتدائية في لغتي والرياضيات والعلوم اعتمدت وزارة التعليم تنفيذ برنامج تعزيز المهارات الأساسية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية؛ انطلاقاً من أهمية تعزيز مهارات... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 22 جمادى الآخرة 1443 هـ 22 جمادى الآخرة 1443 هـ

مجلس الوزراء يقر تشجيع الاستثمار المباشر مع الكويت رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 22 جمادى الآخرة 1443 هـ 22 جمادى الآخرة 1443 هـ

ضبط عمالة في معمل مخالف لإعادة تعبئة السلع المغشوشة أوقعت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بعمالة مخالفة من جنسية عربية حولت شقة سكنية بحي المنصورة جنوب الرياض إلى معمل لتصنيع وتغليف... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 22 جمادى الآخرة 1443 هـ 22 جمادى الآخرة 1443 هـ

جامعة الطائف: محاضرة عن البصمة الوراثية ودورها في ضبط الجناة أقامت جامعة الطائف ممثلةً في مركز أبحاث المناطق المرتفعة بعمادة البحث العملي بالتعاون مع شعبة الأدلة الجنائية محاضرة بعنوان... الطائف دوت الخليج الطائف دوت الخليج 22 جمادى الآخرة 1443 هـ 22 جمادى الآخرة 1443 هـ

أمير مكة يُطلق مشروع النقل العام بالحافلات بالطائف أطلق مستشار خادم الحرمين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مشروع النقل العام بالحافلات في محافظة الطائف، وذلك لدى ترؤسه اجتماعًا... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 22 جمادى الآخرة 1443 هـ 22 جمادى الآخرة 1443 هـ

انطلاق فعاليات معرض ريستاتكس الرياض العقاري بنسخته الجديدة للعام 2022م تنطلق في الرياض في الأول من مارس القادم، فعاليات معرض "ريستاتكس الرياض العقاري" بنسخته الجديدة للعام 2022م، وذلك بعد توقف لعامين... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 22 جمادى الآخرة 1443 هـ 22 جمادى الآخرة 1443 هـ

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