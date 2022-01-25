وهدفت المحاضرة إلى إبراز دور الجامعة والجهات الحكومية والأمنية في تنمية وتثقيف المجتمع في حفظ الأمن وحفظ الحقوق بالاعتماد على المكتشفات العلمية مثل البصمة الوراثية والأحماض النووية DNA و RNA، وكذلك تفعيل دور الشراكات العلمية والبحثية بين الجامعة وبين مختلف الجهات الحكومية والأهلية ومنها شرطة محافظة الطائف.
وأكد رئيس مركز أبحاث المناطق المرتفعة في جامعة الطائف الدكتور فايز الحميدي الثبيتي أن محاضرة البصمة الوراثية ودورها في ضبط الجناة تحث الطلاب والطالبات لبذل الجهد والمساهمة في مثل هذه المجالات الأمنية وكيفية الالتحاق بها، وتوعيتهم حيال أثار الجرائم على الفرد وعلى المجتمع وعلى مقدرات دوت الخليج وزيادة الوعي بأضرار الجرائم وتأثيرها واهمية محاربتها والعمل على مساعدة رجال الأمن، وهي مسئولية الجميع.
وحظيت المحاضرة بحضور أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالجامعة والطلاب والطالبات، واختتمت المحاضرة بعدد من المشاركات والمداخلات مما أثرى موضوع المحاضرة.
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الطائف: محاضرة عن البصمة الوراثية ودورها في ضبط الجناة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.