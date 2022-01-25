أمير مكة يُطلق مشروع النقل العام بالحافلات بالطائف

واطّلع الأمير خالد الفيصل على مشروع النقل العام بالحافلات ، والذي تم اعتماده ضمن ميزانية العام المالي الحالي 2022.
ويتكون المشروع من (9) مسارات، و (58) حافلة مخصصة لتقديم خدمات النقل العام في هذا المشروع، كما يتضمن (182) نقطة توقف، بما يخدم المستفيدين من سكان محافظة الطائف وزائريها، وعلى مدار 18 ساعة يومياً.
وخلال اللقاء استعرضت الهيئة العامة للنقل مشروع خدمة النقل العام في محافظة الطائف، الذي يهدف إلى توفير خيارات تنقل متعددة لسكان المحافظة، من خلال توفير خدمة نقل عام بالحافلات، وكذلك المساهمة في رفع مستوى السلامة ورفع مستوى جودة الحياة في المحافظة، وتسهيل حركة التنقل داخل المدن، وتقليل الازدحام المروري في الطرق، كما سيساهم المشروع في تنمية الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة، والحد من الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي.
وتضمن العرض المقدم خطة الهيئة العامة للنقل المستقبلية لتطوير الخدمة والمتمثلة في دعم خدمات النقل العام بالتقنية الحديثة، وزيادة المسارات للشبكة، وزيادة وتطوير نقاط التوقف، وتطوير مسارات مخصصة للحافلات السريعة.
وكانت الهيئة العامة للنقل قد بدأت تنفيذ المرحلة الأولى من مشاريع النقل العام في مناطق ومدن المملكة، كما عملت على وضع آلية لتمويل تلك المشاريع بالتنسيق مع وزارة المالية ووضع الشروط والأحكام لتشغيل هذه المشاريع بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
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