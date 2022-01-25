شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 17 نشاطاً متنوعاً بمدارس الابتدائية ورياض الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفاعل طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال مع 17 نشاطاً ثقافياً وترفيهياً وتوعوياً نفذتها المدارس والروضات ضمن خطة وزارة التعليم لتهيئة الطلبة للعودة الحضورية، مما يعزز من دافعية التعلّم، ورفع مستوى تحصيلهم الدراسي، إلى جانب تعزيز تكيّفهم واندماجهم في المجتمع التعليمي، ومواصلة رحلتهم التعليمية في بيئة آمنة.

وشارك الطلبة في البرامج والأنشطة والفعاليات الحضورية ملتزمين بجميع الإجراءات الاحترازية، حيث وجدت هذه الأنشطة قبولاً من الطلبة وأولياء الأمور كإحدى المحفزات التي هيأتها وزارة التعليم؛ لتوفير بيئة مدرسية جاذبة للطلبة، وتعزيز استقرارهم النفسي في يومهم الدراسي، إلى جانب القدرة على تطبيق مجالات التعليم بالترفيه وصناعتها داخل المدارس ورياض الأطفال كوسيلة حديثة للتعلّم، وبناء المهارات المساعدة على التحصيل العلمي.

واشتملت الأنشطة على فعاليات عديدة أبرزها فعالية مسرح الطفل، وتعتمد على تقديم قصص ومسابقات ثقافية وترفيهية، والبرنامج التحفيزي (أنا حذر)، والأنشطة الفنية كالرسم والتلوين في فعالية (أنا فنان)، وكذلك أنشطة الرياضة الفردية، والألعاب والأنشطة الحركية، ورياضة الدراجات، إلى جانب مهرجانات للألوان والكرات والقبعات، ومهرجان الترادف والتضاد الذي يستهدف تنمية المهارات اللغوية والعقلية والحسية للطلبة.