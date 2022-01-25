شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 680 منشأة تجارية مخالفة خلال أسبوع بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة منطقة الرياض 32,047 جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي بهدف تحسين نسبة امتثال المنشآت التجارية للضوابط والاشتراطات الصحية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لسكان العاصمة وزوارها.

وأسفرت الجولات الرقابية عن مصادرة 516 طنًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وإغلاق 680 منشأة مخالفة ارتكبت تجاوزات يتعدى ضررها إلى المستهلكين.

وأكدت أمانة الرياض أن مراقبيها ملتزمون بقرار التنبيه أولاً قبل تطبيق العقوبات النظامية في المخالفات غير الجسيمة، لتتيح للمنشآت التجارية فرصة للتصحيح ومعالجة الملاحظات، مشيرة إلى ضرورة اطلاع ملاك المنشآت على الاشتراطات المحددة لنشاطهم التجاري، والتقيد بما ورد فيها من ضوابط لتفادي أي مخالفات قد تلحق بهم استنادًا على ما جاء في اللائحة المحدثة للجزاءات البلدية.

وتأتي جهود أمانة منطقة الرياض الرقابية متكاملة مع أعمالها الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في المدينة، تحقيقًا لتطلعات السكان، وحفاظًا على سلامتهم.