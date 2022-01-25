شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات «غرفة أبها» تتخطى 13 ألف صوت خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمنطقة أبها للدورة (1443_1447هـ)، تلقي أصوات الناخبين والناخبات حتى الساعة التاسعة من مساء غداً الأربعاء وفق نظام الغرف التجارية الجديد الذي يعمل على تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف.

وكشفت اللجنة المشرفة على انتخابات غرفة أبها عن بلوغ إجمالي عدد الأصوات للمرشحين 13,224 صوتاً بينما لم يتجاوز إجمالي الأصوات للدورة الماضية 6,513 صوتاً، بزيادة تفوق 100% عن الدورة الماضية، مما يدل على زيادة تفاعل الناخبين في العملية الانتخابية.

كما بلغ عدد المصوتين للدورة الحالية 3,700 ناخب وناخبة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث يتنافس 22 مترشحاً، منهم مستثمر أجنبي، للفوز بثلثي مقاعد مجلس إدارة الغرفة البالغ عددها 15 مقعداً.

وأوضحت اللجنة المشرفة على الانتخابات بأن عملية التصويت تسير وفق الآلية التنظيمية المحددة لها حيث تتيح الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في الانتخاب والتصويت، كما تتيح للناخب خيار التصويت الفردي وتصويت المجموعات لأعضاء مجلس الإدارة.

وتشرف وزارة التجارة وفقاً لنظام الغرف التجارية الجديد على انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية بهدف تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف، كما تراقب الوزارة التزام المترشحين لعضوية الغرفة بالتنافس العادل، ومراعاة التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وحقوق المترشحين الآخرين بما في ذلك عدم التأثير على حملاتهم الانتخابية.

يشار إلى أن نظام الغرف التجارية الجديد ولائحته التنفيذية تضمنت عددًا من المزايا من أهمها وضع معايير لتقويم أداء الغرف التجارية، ونشر نتائج التقييم المعتمدة على الموقع الإلكتروني للغرفة، وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، وتشكيل كيانات مؤسسية بمعايير عالمية، ومتابعة وتطوير أداء الكيانات التجارية.