شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مزايا للموظفين من تعديل اشتراكات التأمينات.. تعرف عليهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مختصون في قطاع الموارد البشرية، أن قرار تعديل لائحة الاشتراكات للموظف في التأمينات الاجتماعية تصب في صالحه، ويتماشى مع راتبه بناء على الأيام التي عمل بها بالشركة، وتجعل عملية التسجيل أكثر دقة، فيما قد تتسبب في ضرر للشركات بتطبيق الغرامة في حال تأخرها عن إضافة أو استبعاد الموظف من سجل العمل لديها.

وثمّن الخبير في الموارد البشرية صالح الوسمي قرار تعديل لائحة الاشتراكات في التأمينات الاجتماعية، الذي تضمن تعديل إضافة الموظفين واحتساب الاشتراك عليهم، وتعديل نسبة الاستقطاع، واحتساب اشتراك اليوم، مشيرا إلى أن المنشأة قبل تعديل اللائحة كانت تضطر احتساب الشهر كاملا في حال بدء الموظف عمله من منتصف الشهر.

وقال الوسمي: "قبل تعديل اللائحة كانت تحتسب التأمينات الاشتراكات بالأشهر، فيما تضمن التعديل الجديد إضافة تاريخ الالتحاق بالعمل الفعلي واحتساب الاشتراك ونسبة الاستقطاع بالأيام وليس بالأشهر على غرار الراتب، مشيرا إلى أن الاشتراك الجديد يتماشى حاليا مع راتب الموظف بناء على الأيام التي عمل بها من كل شهر.

وأضاف الوسمي: رغم أن القرار في صالح الموظف إلا أنه قد يتسبب في ضرر للشركات ويحملها غرامات في حالة تأخرها بإضافة الموظف أو حذفه في نفس الشهر، فيما ستظهر تلك الأزمة خلال الأشهر المقبلة من بدء الشركات تطبيق التعديل الجديد.

من جهته أوضح الخبير في الموارد البشرية خالد الشنيبر: "قبل التعديل كان يوجد فروق بالأيام عند تسجيل الموظف وخروجه من العمل، أما في الوقت الحالي مع التعديل ستكون عملية التسجيل أكثر دقة، حتى لا تؤثر على الإحصاءات الرسمية في سوق العمل، مشيدا بتعديل اللائحة التي تصب في مصلحة الموظف، وسوق العمل معا.