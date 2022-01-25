شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القطيف يطّلع على نظام الضمان الاجتماعي المطور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل محافظ القطيف إبراهيم بن محمد آل خريف بالمحافظة، مدير مكتب الضمان الاجتماعي، فاروق بن عبدالحميد الكوي ومرافقيه رؤساء ورئيسات الأقسام بالمكتب.

واستمع المحافظ خلال اللقاء لنظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وآلية النقلة النوعية للضمان والتحول من الرعوية إلى التنموية، إضافة إلى أهم منجزات المكتب والأنشطة وآلية الشراكات المجتمعية والتوظيف والأنشطة الداعمة لها بما يعزز دور الأسر المنتجة والحرفية.

وأبدى المحافظ اهتمامه التام بهذه الفئة، للخروج بها إلى عالم ينير دروبهم مؤكداً على أهمية تفعيل الدور التنموي التكاملي مع كافة القطاعات مبدياً كامل دعمه واستعداده لدعم خدمات المكتب بما يخدم المستفيدين أولاً.

وقدم "آل خريف" شكره وتقديره على جهود مكتب الضمان ومبادراتها المستمرة والمعطاءة في خدمة أبناء المحافظة والمجتمع في ظل ماتقدمه القيادة الرشيدة للضمان الاجتماعي، ومتابعة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه "يحفظهم الله"، مثنياً على الجهود المبذولة وداعياً لبذل المزيد.

من جهتهم عبر منسوبي المكتب عن شكرهم للمحافظ على حسن استقباله وإشادته بعمل المكتب.