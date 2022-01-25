شكرا لقرائتكم خبر عن شؤون الحرمين: تفويج 8 ملايين قاصدة بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن الحساب الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن تفويج أكثر من ٨ ملايين قاصدة بالمسجد الحرام، منذ بدء رفع مستوى الإجراءات الاحترازية وإعادة الملصقات.
محمد يوسف
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