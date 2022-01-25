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شؤون الحرمين: تفويج 8 ملايين قاصدة بالمسجد الحرام

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الدمام - شريف احمد - أعلن الحساب الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن تفويج أكثر من ٨ ملايين قاصدة بالمسجد الحرام، منذ بدء رفع مستوى الإجراءات الاحترازية وإعادة الملصقات.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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