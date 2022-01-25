شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد ورئيس وزراء تايلند يبحثان التنسيق حول عدة قضايا عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، اليوم، دولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع في مملكة تايلند الجنرال برايوت تشان أوتشا.

وقد أجريت لدولته مراسم استقبال رسمية، بعد ذلك عقد سمو ولي العهد ودولة رئيس وزراء تايلند، جلسة مباحثات رسمية تم خلالها تبادل وجهات النظر والتشاور والتنسيق حول العديد من القضايا، بما يحقق المصالح ذات الاهتمام المشترك للبلدين الصديقين.

حضر جلسة المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

فيما حضرها من الجانب التايلندي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السيد دون برامود ويناي، ونائب رئيس الوزراء وزير الطاقة السيد سوبتتانابونج بنميشاو، ووزير العمل السيد سوشات شوم كلين، والقائم بأعمال سفارة تايلند في المملكة ساتانا كسيم سنتا نا أيوديا، وقد أقام سمو ولي العهد، مأدبة غداء تكريماً لدولته.