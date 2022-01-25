شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. ضبط 290 ألف منتج مجهول المصدر جنوب الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوقعت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بعمالة مخالفة من جنسية عربية حولت شقة سكنية بحي المنصورة جنوب الرياض إلى معمل لتصنيع وتغليف السلع والمنتجات المغشوشة وتسويقها وبيعها عبر الإنترنت.

وضبطت الوزارة أثناء مداهمة المقر المخالف ‏أكثر من 290 ألف منتج مجهول المصدر مكونة من دهان (فكس) ومستحضرات تجميل وزيوت للجسم وبودرة أطفال بالإضافة إلى 170 ألف ملصق لعلامات تجارية معروفة، ومكائن تصنيع وتغليف حراري، وأجهزة كمبيوتر تستخدم لتسويق المنتجات المغشوشة وبيعها عبر المواقع الإلكترونية، كما ضبطت بحوزتهم فواتير للمبيعات وعقد نقل وتوزيع .

وأغلقت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة الرياض المقر المخالف، في حين تمت إحالة العمالة المخالفة إلى الجهات الأمنية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وتشدد وزارة "التجارة" على حماية المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على المتورطين في مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين وإبعاد العمالة المخالفة.

وتحث الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mc.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.