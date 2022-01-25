شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور الربيعة يبحث الموضوعات الإغاثية مع وزير الخارجية في جنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض اليوم، وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جنوب السودان مييك آيي دينق.

وبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية.

وأثنى الوزير مييك آيي دينق على الدور الريادي للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في مجال العمل الإنساني ومساعدة المحتاجين في أنحاء العالم وخاصة بلاده.