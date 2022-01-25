شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام» ينتزع 3.640 لغمًا في اليمن خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام, خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير 2022م، من انتزاع 3.640 لغمًا زرعتها مليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 2.994 لغمًا مضادًا للدبابات، و505 ذخائر غير متفجرة، و141 عبوة ناسفة. ونُزِع 179 لغمًا مضادًا للدبابات و72 ذخيرة غير متفجرة و16 عبوة ناسفة في محافظة عدن.

وفي مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف, تمكَّن فريق "مسام" من نزع 740 لغمًا مضادًا للدبابات و7 عبوات ناسفة. كما نُزِع في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع ذخيرة واحدة غير متفجرة.

وفي مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة, نُزِع 282 لغمًا مضادًا للدبابات و7 ذخائر غير متفجرة، وفي قرية كهبوب بمحافظة لحج, نُزِع 44 لغمًا مضادًا للدبابات و7 عبوات ناسفة. وفي محافظة مأرب, تمكَّن الفريق من نزع 130 ذخيرة غير متفجرة و33 عبوة ناسفة بمديرية المدينة، ونزع 308 ألغام مضادة للدبابات في مديرية الوادي، و288 لغمًا مضادًا للدبابات و53 عبوة ناسفة في مديرية مأرب. كما نزع الفريق في محافظة شبوة 500 لغم مضاد للدبابات و285 ذخيرة غير متفجرة بمديرية عتق، ونزع 513 لغمًا مضادًا للدبابات بمديرية عسيلان.

وتمكَّن فريق "مسام" في محافظة تعز من نزع 4 ألغام مضادة للدبابات و6 ذخائر غير متفجرة بمديرية الوازعية، ونزع 60 لغمًا مضادًا للدبابات و15 عبوة ناسفة بمديرية موزع، ونزع 76 لغمًا مضادًا للدبابات و 4 ذخائر غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة بمديرية ذباب.

وبذلك يرتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر يناير إلى 10.806 ألغام، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 311 ألفًا و658 لغمًا، زرعتها المليشيات الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن. في حين تواصل المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع، تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين للعيش في حياة كريمة.