ضبط شخص بحوزته 50 كيلو جرامًا من الحشيش بجدة

انطلاق فعاليات معرض ريستاتكس الرياض العقاري بنسخته الجديدة للعام 2022م تنطلق في الرياض في الأول من مارس القادم، فعاليات معرض "ريستاتكس الرياض العقاري" بنسخته الجديدة للعام 2022م، وذلك بعد توقف لعامين... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 22 جمادى الآخرة 1443 هـ 22 جمادى الآخرة 1443 هـ

تنفيذ حكم القصاص في أحد الجناة بالرياض أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمدينة الرياض ، فيما يلي نصه:قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 22 جمادى الآخرة 1443 هـ 22 جمادى الآخرة 1443 هـ

أسبار يُتيح التسجيل في منتدى الابتكار الاجتماعي يُنظم مركز أسبار للبحوث والدراسات "منتدى الابتكار الاجتماعي" الذي تنطلق فعالياته في المدينة ‏المنورة‏ خلال ‏الفترة ‏من... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 22 جمادى الآخرة 1443 هـ 22 جمادى الآخرة 1443 هـ

العنقري يفتتح أعمال المؤتمر الثامن للمراجعة الداخلية بمشاركة دولية أكد رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري أهمية الموضوعات التي يبحثها المؤتمر... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 22 جمادى الآخرة 1443 هـ 22 جمادى الآخرة 1443 هـ

ترقب لعودة الزائر الأبيض في الشمالية تواصلت درجات الحرارة دون الصفر في 3 محافظات شمالية «طريف والقريات» بدرجة حرارة -2 وعرعر بدرجة حرارة -1. أما سكاكا فبلغت درجة الحرارة... طريف: حمود الأشجعي والمناطق دوت الخليج طريف: حمود الأشجعي والمناطق دوت الخليج 21 جمادى الآخرة 1443 هـ 21 جمادى الآخرة 1443 هـ

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