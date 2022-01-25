ضبط شخص بحوزته 50 كيلو جرامًا من الحشيش بجدة

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انطلاق فعاليات معرض ريستاتكس الرياض العقاري بنسخته الجديدة للعام 2022م
تنطلق في الرياض في الأول من مارس القادم، فعاليات معرض "ريستاتكس الرياض العقاري" بنسخته الجديدة للعام 2022م، وذلك بعد توقف لعامين...
تنفيذ حكم القصاص في أحد الجناة بالرياض
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمدينة الرياض ، فيما يلي نصه:قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا...
أسبار يُتيح التسجيل في منتدى الابتكار الاجتماعي
يُنظم مركز أسبار للبحوث والدراسات "منتدى الابتكار الاجتماعي" الذي تنطلق فعالياته في المدينة المنورة خلال الفترة من...
العنقري يفتتح أعمال المؤتمر الثامن للمراجعة الداخلية بمشاركة دولية
أكد رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري أهمية الموضوعات التي يبحثها المؤتمر...
ترقب لعودة الزائر الأبيض في الشمالية
تواصلت درجات الحرارة دون الصفر في 3 محافظات شمالية «طريف والقريات» بدرجة حرارة -2 وعرعر بدرجة حرارة -1. أما سكاكا فبلغت درجة الحرارة...
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