شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل /"الصحة" : الحصيلة اليومية لكورونا تتراجع إلى 4541 حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة خلال الـ 24 ساعة الماضية (4541) إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وتعافي (5212) حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (750) حالة, وحالتي وفاة.

وكانت سجلت الحصيلة اليومية أمس 4838 إصابة جديدة.

وبينت إحصائية لوزارة الصحة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (661733) إصابة وبلغ عدد حالات التعافي (611342) حالة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8924) حالة -يرحمهم الله جميعًا- .

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.