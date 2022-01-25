شكرا لقرائتكم خبر عن القصاص من جان قتل مواطنًا بالرصاص في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الداخلية حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمدينة الرياض ، وقالت في بيان لها : أقدم خلوفه بن مبارك بن خلوفه الشهراني سعودي الجنسية على قتل خازم ابن مشوط بن خازم الشهراني – سعوديي الجنسية- وذلك بإطلاق النار عليه عدة طلقات مما أدى الى وفاته .

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني ، وأسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني خلوفه بن مبارك بن خلوفه الشهراني اليوم بمدينة الرياض.