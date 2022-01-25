شكرا لقرائتكم خبر عن تلبية لدعوة ولي العهد .. رئيس وزراء تايلند يصل الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلبية للدعوة الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - وصل دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلند الجنرال برايوت تشان أوتشا، إلى الرياض اليوم، في زيارة رسمية للمملكة.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، والقائم بالأعمال بسفارة المملكة في تايلند عصام بن صالح الجطيلي، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، والقائم بأعمال سفارة تايلند في المملكة ساتانا كسيم سانتا نا ايوديا ومندوب عن المراسم الملكية.