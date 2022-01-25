أسبار يُتيح التسجيل في منتدى الابتكار الاجتماعي

ويأتي إقامة المنتدى في إطار جهود المركز لمواكبة التطورات التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، بما يحقق مستهدفاتها ضمن رؤية المملكة 2030م، التي تسعى إلى تعزيز ودعم ثقافة الابتكار الاجتماعي.
ويشارك في المنتدى متحدثين دوليين من دول مختلفة، من مسؤولين وخبراء ومختصين ورواد الأعمال الاجتماعيين.
وأتاح المركز للجميع إمكانية التسجيل من خلال الرابط أو الموقع
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