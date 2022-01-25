أسبار يُتيح التسجيل في منتدى الابتكار الاجتماعي

يُنظم مركز أسبار للبحوث والدراسات "منتدى الابتكار الاجتماعي" الذي تنطلق فعالياته في المدينة ‏المنورة‏ خلال ‏الفترة ‏من 6-7 ‏فبراير المقبل.

ويأتي إقامة المنتدى في إطار جهود المركز لمواكبة التطورات التي ‏تشهدها المملكة في مختلف المجالات، بما يحقق مستهدفاتها ضمن رؤية المملكة ‏‏2030م، التي تسعى إلى تعزيز ودعم ثقافة الابتكار الاجتماعي.

ويشارك في المنتدى متحدثين دوليين من دول مختلفة، ‏من مسؤولين ‏وخبراء ومختصين ورواد الأعمال الاجتماعيين.

وأتاح المركز للجميع إمكانية التسجيل من خلال الرابط أو الموقع