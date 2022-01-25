شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة طفل ابتلع بطارية "ريموت" بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة -بفضل الله- من إنقاذ حياة طفل لم يتجاوز العامين بعد ابتلاعه بطارية "الريموت كنترول"

جاء ذلك بقيادة رئيس الفريق الطبي د علي الشمراني ومشاركة نخبة رائدة من الأطباء حيث تم إجراء العملية بواسطة المنظار دون أي تدخل جراحي و بدون حدوث أي مخاطر أثناء وبعد العملية وخرجت الحالة بسلام من المستشفى.

وبدوره شكر المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال الدكتور هلال المالكي الطاقم الطبي الذي أشرف على متابعة الحالة منذ استقبالها في المستشفى حتى إتمام العملية بنجاح. مشيراً إلى أن النجاح يعود إلى الجهود المبذولة والمتواصلة من قِبل الكادر الطبي المكلَّف بعلاج المريضة.