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انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الثامن للمراجعة الداخلية بالرياض

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الدمام - شريف احمد - انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر السنوي الثامن للمراجعة الداخلية تحت شعار "مستقبل المراجعة الداخلية" ، الذي تنظمه الجمعية للمراجعين الداخليين، برعاية رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية

ويتضمن المؤتمر الذي يشارك فيه قرابة 30 من القادة والخبراء المحليين والعالميين، 6 جلسات حوارية و3 عروض و4 ورش عمل متخصصة، تناقش الاتجاهات الجديدة للمراجعين الداخليين، وأدوات المخاطر في قيادة المنظومة الرقابية بالمنشآت، ودور الحوكمة في إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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