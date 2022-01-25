شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الثامن للمراجعة الداخلية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر السنوي الثامن للمراجعة الداخلية تحت شعار "مستقبل المراجعة الداخلية" ، الذي تنظمه الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، برعاية رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية

ويتضمن المؤتمر الذي يشارك فيه قرابة 30 من القادة والخبراء المحليين والعالميين، 6 جلسات حوارية و3 عروض و4 ورش عمل متخصصة، تناقش الاتجاهات الجديدة للمراجعين الداخليين، وأدوات المخاطر في قيادة المنظومة الرقابية بالمنشآت، ودور الحوكمة في إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال.