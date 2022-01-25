شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تندد بهجمات الحوثي الإرهابية على جنوب المملكة وأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نددت المملكة العربية السعودية بالهجمات المتكررة التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في جنوب المملكة وأبوظبي، والتي كان آخرها استهداف مدينة ظهران الجنوب والمنطقة الصناعية في جازان جنوب غربي المملكة، وأسفر عن إصابتين طفيفتين لمقيميَن من الجنسية البنغلاديشية والجنسية السودانية.

وأكدت المملكة موقفها الرافض وإدانتها كل الهجمات الإرهابية العدوانية لهذه الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران على المملكة والإمارات وممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والتي تنفذها قوى الإرهاب التي عاثت في اليمن الشقيق فسادا، فقتلت أبناء الشعب اليمني العزيز واستمرت في نشر أعمالها الإرهابية بهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

كما تنبه المملكة إلى أن إصرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على الهجمات المتكررة تعد تحديا ضد المجتمع الدولي وانتهاكا صريحا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويؤكد خطورة سلوك هذه الميليشيات على أمن المنطقة واستقرارها، كما تشدد المملكة على الحاجة المُلحة لتحرك المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن الدولي، لوضع حد لهذا السلوك العدواني بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين.

وكان الدفاع المدني قد تلقى بلاغا عن سقوط جسم معاد أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه محافظة أحد المسارحة في منطقة جازان.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، بأنه تم على الفور انتقال فرق الدفاع المدني وجهات الاختصاص للموقع، واتضح أنه صاروخ باليستي معادٍ سقط على عدد من ورش السيارات، نتجت عنه إصابتان طفيفتان لمدنيين مقيمين من الجنسيتين السودانية والبنجلادشية، تم نقلهما لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، إضافة إلى أضرار مادية لمركبات مدنية وورش صناعية إثر الشظايا المتطايرة.

وأكد المقدم الحمادي أن محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، موضحا أنه تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.