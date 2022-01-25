شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يكرم الفائزين بجائزة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الفائزين بالمراكز الأولى في جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره من أبناء المنطقة.

جاء ذلك لدى استقبال سموه في مقر الإمارة بجدة، أمس، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة د. هاشم حريري، يرافقه أعضاء المجلس.

وتسلّم سموه خلال اللقاء التقرير السنوي للجمعية، المتضمن أعمال وأنشطة الجمعية خلال الفترة الماضية، فيما استمع إلى تلاوة من الطالبين الفائزين، وهما عبدالله عبدالرحمن شالوالة الفائز بالمركز الأول في فرع القراءات على مستوى منطقة مكة المكرمة، وأنس بن فهد الذبياني الفائز بالمركز الأول في الفرع الأول كامل القرآن وتفسيره على مستوى المنطقة.

وهنّأ أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة والطالبين الفائزين بحصدهما المراكز الأولى، سائلاً الله تعالى أن يوفقهما للعمل بالقرآن الكريم وأن يكون لهما الأثر في نشر علومه.