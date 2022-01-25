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الربيعة يبحث الشؤون الإنسانية والإغاثية مع مسؤول بالأمم المتحدة

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الدمام - شريف احمد - بحث المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة، بمقر المركز في الرياض أمس، مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي خالد الخياري، الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية خاصة في اليمن وسوريا والدول الآسيوية الأخرى وآفاق التعاون بين الجانبين في هذا الخصوص.

وأكد الخياري أن المملكة من أكبر المساهمين في مجال العمل الإنساني، مثمنا دعمها السخي للأمم المتحدة في عدة مجالات، مشيدا بالمشاريع والبرامج التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للفئات المحتاجة في مختلف دول العالم، منوها بأهمية هذه الجهود في دعم العمل التنموي وغيرها من الأنشطة في الدول المستفيدة.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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