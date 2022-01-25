اخبار السعوديه

برونزية أولمبياد التشفير العالمي «سعودية»

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن برونزية أولمبياد التشفير العالمي «سعودية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحرزت المملكة العربية الميدالية البرونزية في أولمبياد التشفير العالمي NSUCRYPTO على مستوى المُحترفين، الذي استضافت روسيا النسخة الثامنة منه في الفترة من 17 حتى 25 أكتوبر 2021م، في تأكيد جديد على ريادتها وتفوقها الرقمي في مجال التقنيات المُتقدمة.

وكانت النتائج الأولية قد أعلنت نهاية ديسمبر الماضي، فيما تمت المصادقة على النتائج النهائية للفرق الفائزة منتصف يناير الجاري.

وتُعد المملكة العربية السعودية، البلد العربي الوحيد المُشارك في الأولمبياد العالمي، الذي شهد مُنافسة قوية من 85 فريقا يمثلون مختلف دول العالم.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا