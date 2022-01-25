شكرا لقرائتكم خبر عن برونزية أولمبياد التشفير العالمي «سعودية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحرزت المملكة العربية السعودية الميدالية البرونزية في أولمبياد التشفير العالمي NSUCRYPTO على مستوى المُحترفين، الذي استضافت روسيا النسخة الثامنة منه في الفترة من 17 حتى 25 أكتوبر 2021م، في تأكيد جديد على ريادتها وتفوقها الرقمي في مجال التقنيات المُتقدمة.

وكانت النتائج الأولية قد أعلنت نهاية ديسمبر الماضي، فيما تمت المصادقة على النتائج النهائية للفرق الفائزة منتصف يناير الجاري.

وتُعد المملكة العربية السعودية، البلد العربي الوحيد المُشارك في الأولمبياد العالمي، الذي شهد مُنافسة قوية من 85 فريقا يمثلون مختلف دول العالم.