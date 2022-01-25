شكرا لقرائتكم خبر عن 350 متحدثا من 80 دولة بمؤتمر «LEAP» التقني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستضيف المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين «1 إلى 3 فبراير»، مؤتمر «LEAP» التقني الدولي، بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وبمشاركة أكثر من 350 متحدثا من 80 دولة، و700 مبتكر وشركة ناشئة حول العالم، وذلك تعزيزا لمكانتها التقنية وريادتها الرقمية إقليميا وعالميا.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في ظل الرعاية الكريمة والدعم اللامحدود الذي تحظى به قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والفضاء والبحث والابتكار من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-، وحرص سموه الكريم على مواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة في العالم تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030م في القطاعات الواعدة وتقنيات المستقبل.

وسيُناقش «LEAP» عدة موضوعات رئيسية؛ يأتي في مقدمتها تقنيات الرعاية الصحية لتحسين جودة الحياة وزيادة متوسط العمر، وتمكين الإنسان من خلال الروبوتات، والتقنيات المعززة للأمن الغذائي والمائي في المنطقة، بالإضافة إلى استعراض أبرز ما توصلت إليه التقنيات في قطاع التعليم، ومناقشة الاقتصاد الإبداعي والكشف عن تقنيات من شأنها تعزيز سعادة ورفاهية المجتمعات، كما ستتناول جلساته وفعالياته طاقة المستقبل والتقنيات التي ستعزز ريادة المنطقة على قطاعي النفط والغاز، وأثر التقنية على تطوير مصادر الطاقة، بالإضافة إلى مناقشة التقنيات المالية والثورة الصناعية الرابعة والمدن الذكية وكيفية بناء مدن المستقبل من خلال عرض دروس مُستقاة من تجارب عالمية.

ويعكس تنظيم المملكة لمؤتمر «LEAP»، سعيها الحثيث لتعزيز ريادتها في الإقليم والعالم كمركز رقمي إقليمي، بما يرسخ مكانتها كقلب للعالمين العربي والإسلامي للابتكار، ومحور لربط القارات الثلاث «آسيا، أفريقيا، أوروبا» رقميا، بما يدعم من توجهها لتكون في مصاف الدول الأكثر تقدما في مجالي الابتكار واقتصاد المستقبل.

ويسعى المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار «عين على المستقبل» وتنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، إلى مناقشة أبرز التحديات الاجتماعية والثقافية التي تواجه العالم من خلال التقنيات الحديثة التي لديها القدرة على إعادة تشكيل الطريقة التي نعيش بها، ووضع الحلول المناسبة والمبتكرة لها، مستهدفا حضور 40 ألف زائر محلي ودولي.