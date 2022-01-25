شكرا لقرائتكم خبر عن 970 جولة ترصد 100 مخالفة بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول، 972 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن ضبط 101 مخالفة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وإغلاق 2 بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية.

وتلقت الأمانة عبر مركز البلاغات «940»، 10 بلاغات حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية للمنشآت التجارية والأسواق والمراكز، وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات، لافتة إلى حرصها على رفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة «ممتثل» بمدن ومحافظات المنطقة كافة.

ودَعت الأمانة الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة والإبلاغ عن أي مخالفات يتم بها تجاوز الأنظمة والتعليمات، عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.