شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 390 م3 «أنقاضا» بالصرار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت بلدية محافظة الصرار ما يعادل 390 مترا مكعبا من أنقاض البناء، بعدد من المواقع في المحافظة، وذلك ضمن أعمال معالجة عناصر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في مناطق متعددة بالصرار، والمراكز التابعة لها.

وأكد رئيس بلدية محافظة الصرار م. نقاء أبو هليبة، استمرار أعمال معالجة التشوهات البصرية، داعيا الجميع للتعاون مع البلدية وعدم رمي المخلفات بشتى أشكالها بشكل عشوائي، ووضعها في الأماكن المخصصة لها، حتى يمكن الوصل إلى بيئة صحية وخالية من الملوثات، وتحقيقا للأهداف المنشود من هذه الحملات وغيرها، وأن تكون الصرار والمراكز التابعة لها نظيفة، مع زيادة الوعي للجميع بأهمية النظافة.

وشدد على الرقابة اللاحقة وتطبيق الأنظمة والتعليمات ولائحة الغرامات على من يتسبب في هذه التشوهات.