شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة تطبيق الاحترازات بالمجمعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ فريق الطب الوقائي بمحافظة الخفجي جولات رقابية على المراكز الحكومية والمجمعات التجارية، والصيدليات، بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا

وذكر المدير التنفيذي للقطاع الصحي بالمحافظة د. أحمد الخالدي أن الصحة تولي جانب الرقابة والتفتيش أهمية بالغة للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمستفيدين، وذلك من خلال المتابعة الدورية عن طريق التزام الفريق الوقائي الذي يتولى مهام التفتيش والرقابة في جميع مرافق محافظة الخفجي،

وأكد الخالدي مواصلة الجهود لمكافحة فيروس كورونا والتأكد من رفع مستوى الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس، مثمنا دور مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 937.