شكرا لقرائتكم خبر عن «جزيرة الأسماك».. خدمات متكاملة تعزز جودة الحياة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع بائعون شكرهم لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، على تدشين مشروع جزيرة الأسماك بمحافظة القطيف، مشيرين إلى أن دعمه، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتوجيهاتهما السديدة، أسهما في تحفيز الحركة التجارية وازدهارها في المنطقة وتوفير فرص العمل.

نشاط وحيوية

وعبر البائع والمتداول في سوق السمك بالقطيف فاضل القلاف، عن سعادته ببدء تداول الأسماك بالسوق الحضاري «جزيرة الأسماك»، بعد انتظار طال لمدة 12 عاما تقريبا، بعد إقفال السوق القديمة بشكل تام. مضيفا: نحن على يقين أن السوق في باعة المفرق سوف تنتعش بعد قدوم الحراج إلى هذا السوق، فالنشاط والحيوية في السوق المفرق البالغ عددها 84 محلا ستنتعش بعد ذلك، وسوف تدب وتنتعش حركة تداول الأموال بعد تكامل السوقين الجملة والمفرق، ليكمل الواحد الآخر. ونحن بدورنا نشكر جهود إنجاز هذه التحفة السياحية الاقتصادية.

شبكة تصريف

وقال حسين آل ياسين، إن سوق السمك الجديد يتمتع بمنظر جمالي، سيجذب إليه المشترين، متوقعا زيادة كميات الأسماك المتداولة به، لافتا إلى أن المشتري يدخل السوق ويخرج دون أن تعلق رائحة الأسماك في ثوبه، خصوصا مع وجود شبكة تصريف للمياه مميزة، ولن تتسخ ملابس أي زائر. وأشار إلى أن بعض المحلات بدأت تعرض أسماكها، وأخرى في طور الاستعداد، وخلال الأيام القادمة سيأتي الباعة على التوالي، لتنتعش الحركة. مقدما شكره لكل من سعى لإيجاد هذا الصرح الكبير، والذي سيكون قبلة لكل من يهوى الأسماك ويعشقها.

أرقام متسلسلة

وذكر بائع الأسماك محمد البدوح، أنه بدأ أمس بيع السمك في السوق الجديد، وعرض «السمان والفسكر والشعري»، لافتا إلى أن السوق مكيف، ونظيف، ما سيجذب الزبائن إليه، كما أنه منظم ومرتب بأرقام متسلسلة، وهو بمسارين من الشرق إلى الغرب، بحسب امتداده، وتأتي أسواق الجملة «الحراج» من الخلف في الجهة الجنوبية، وننتظر تدشينها في جزيرة الأسماك والتي سوف تسهم بزيادة المرتادين للسوق.

شكر وتقدير

وأضاف المتداول في السوق حيدر العلوي: أزاول بيع السمك منذ 30 سنة تقريبا، ولم أحلم بمثل هذا السوق، الذي سيزيد من حركة البيع عبر جذب الكثير من الزوار من كل المناطق. مشيرا إلى أن السوق مكيف ما سيسهم بأن تبقى الأسماك طازجة أكثر وقتا عما كانت عليه في السوق القديمة، ويمنح جودة الحياة للبائع والمشتري، لما يتضمنه من معطيات متكاملة، ونأمل أن يأتي جميع الباعة سريعا. مقدما شكره للقائمين على هذه الجهود.

زيارة ميدانية

من جهته، تفقد رئيس بلدية محافظة القطيف م.محمد الحسيني، أمس، حركة البيع وتواجد الباعة في محلاتهم بالسوق، والتي خصصت لهم من قبل البلدية، والتي تبلغ 84 محلا لبيع التجزئة، وموقعا كبيرا للحراج.