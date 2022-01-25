شكرا لقرائتكم خبر عن رفع مخلفات مجهولة المصدر بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية الجفر، التابعة لأمانة محافظة الأحساء، أعمالها في رفع المخلفات مجهولة المصدر، ضمن النطاق الإشرافي للبلدية، وذلك ضمن الحملة التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية؛ لمعالجة التشوه البصري بمحافظة الأحساء.

على جانب آخر، أغلقت بلدية المبرز منشأتين لتقديم الأطعمة، نظير مخالفتهما للاشتراطات البلدية، وصادرت 450 كيلو جراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مع تطبيق لائحة الجزاءات حيالها.